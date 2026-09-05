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Тульские новости

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Гунько раскритиковал оборону «Арсенала» после поражения от «Волги»

Гунько раскритиковал оборону «Арсенала» после поражения от «Волги»

«Арсенал» проиграл «Волге» 0:3, тренер Гунько назвал оборону одной из худших в сезоне и посетовал на постоянные изменения в составе.

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