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Рязанские новости

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Рязанец отсудил у МУП «РМПТС» 700 тысяч за залитие помещения

Рязанец отсудил у МУП «РМПТС» 700 тысяч за залитие помещения

Причиной залития помещения стал прорыв трубы, находящейся в ведении МУП «РМПТС». Суд признал ответственность предприятия за ненадлежащее содержание тепловых сетей и взыскал более 700 тысяч рублей.

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