Члены британской королевской семьи на мероприятиях по случаю Дня памяти павших

Принц и принцесса Уэльские, Карл III, его супруга Камилла Паркер-Боулз и другие члены британской королевской семьи посетили мероприятия по случаю Дня памяти павших, призванного отдать дань уважения солдатам, погибшим в военных конфликтах с участием Великобритании.
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