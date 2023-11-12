Члены британской королевской семьи на мероприятиях по случаю Дня памяти павших

Принц и принцесса Уэльские, Карл III, его супруга Камилла Паркер-Боулз и другие члены британской королевской семьи посетили мероприятия по случаю Дня памяти павших, призванного отдать дань уважения солдатам, погибшим в военных конфликтах с участием Великобритании.