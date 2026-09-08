AP/TASS Министр иностранных дел России Сергей Лавров 8 сентября заявил, что европейские страны поддерживают действия главы киевского режима Владимира Зеленского по созданию на Украине "пантеона" нацистских преступников.
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