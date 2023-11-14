Ермак считает идею экс-генсека НАТО о принятии Украины в альянс неосуществимой

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что идея бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о том, что Украина может быть принята в Североатлантический альянс без утраченных территорий, является неосуществимой.
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