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Тардиф о решении ФХР оспорить штраф за игру Федотова в ЦСКА: «Скоро на эту тему выйдет пресс-релиз ИИХФ»

Федерация хоккея России была оштрафована ИИХФ на 1 миллион швейцарских франков за участие Ивана Федотова в сезоне КХЛ-2023/24.

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