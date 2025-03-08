В Петербурге в 2025 году продолжат приводить в порядок дороги согласно нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

За последние четыре года было отремонтировано более 500 км улично-дорожной сети За четыре года реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» при финансовой поддержке федерального центра в Петербурге в нормативное состояние было приведено более 500 км улично-дорожной сети, рассказали в пресс-службе Смольного.
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