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ФАС возбудила 55 дел из-за нарушений на рынке топлива

ФАС возбудила 55 дел из-за нарушений на рынке топлива

Федеральная антимонопольная служба выдала 83 предупреждения по рынку топлива и возбудила 55 дел. Об этом сообщила пресс-служба правительства в сообщении по итогам проведенного вице-премьером Александром Новаком совещания.

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