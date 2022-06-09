Жирненькая и низенькая: потолстевшая Кудрявцева провела вечер с бывшим в Адлере

Телеведущая отдыхает на курортах Краснодарского края. Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев СоцсетиЛера Кудрявцева и Сергей Лазарев СоцсетиЛера Кудрявцева этим летом решила изменить любимым Арабским Эмиратам и поддержать «отечественного производителя».