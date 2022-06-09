7дней.ru

105 576 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь
    И чё это фуфло ещё кому то интересно? Да пусть они там в своей тусовочке трахаются как и с кем хотят. Есть новости бо...«Сколько же можно...
  • Галина глушкова
    Лера умница, и она сможет сделать своего мужа счастливым, и сохранить брак с любимым мужчиной на долгие годы!«Люблю!» Молодой ...
  • Галина глушкова
    Отказалась выступать в России, это громко сказано. Ей закрыли возможность выступать в России, это нужно признать.Променяла мужа на...

Жирненькая и низенькая: потолстевшая Кудрявцева провела вечер с бывшим в Адлере

Жирненькая и низенькая: потолстевшая Кудрявцева провела вечер с бывшим в Адлере

Телеведущая отдыхает на курортах Краснодарского края. Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев СоцсетиЛера Кудрявцева и Сергей Лазарев СоцсетиЛера Кудрявцева этим летом решила изменить любимым Арабским Эмиратам и поддержать «отечественного производителя».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх