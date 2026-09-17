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Вашингтон заканчивает уговаривать Киев: Кушнер и Уиткофф привезли Зеленскому предложение Трампа по прекращению войны, но результата не получили.

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