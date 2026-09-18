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Сикорский: Заставим Россию выплатить репарации – больше 260 миллиардов!

Сикорский: Заставим Россию выплатить репарации – больше 260 миллиардов!

Без Соединенных Штатов для ЕС стало проблематично финансировать Украину. Об этом в ходе проходившего в Киеве форума YES заявил глава МИД Польши и вице-премьер Радослав Сикорский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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