«Все по-другому»: Водянова о том, как решилась родить шестого ребенка в 44 года

В сентябре 2026 года 44-летняя модель из Нижнего Новгорода Наталья Водянова родила шестого ребенка. О том, как она решилась на этот шаг, знаменитость рассказала в интервью изданию 7Дней.
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