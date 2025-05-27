Котята манула родились в Новосибирском зоопарке: первые прогулки малышей

В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило у самки манула Мии появились на свет котята. Новоиспеченные малыши уже начали исследовать территорию за пределами своего домика под внимательным присмотром матери.
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