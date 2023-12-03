Навка поставила Гоголя на коньки

Открытие ГУМ-Катка на Красной площади по традиции собрало множество звезд, причем большинство. Татьяна Навка Пресс-служба NAVKA SHOWЮлия Пересильд Инна Фомина Открытие ГУМ-Катка на Красной площади по традиции собрало множество звезд, причем большинство селебрити пришли с семьями.
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