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Навка поставила Гоголя на коньки

Навка поставила Гоголя на коньки

Открытие ГУМ-Катка на Красной площади по традиции собрало множество звезд, причем большинство. Татьяна Навка Пресс-служба NAVKA SHOWЮлия Пересильд Инна Фомина Открытие ГУМ-Катка на Красной площади по традиции собрало множество звезд, причем большинство селебрити пришли с семьями.

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