До федерального травмацентра в Смоленске планируют пустить автобус

Смоленский градоначальник потребовал оптимизировать действующие маршруты и решить проблему нехватки водителей Глава Смоленска Александр Новиков дал указание запустить новый автобусный маршрут от главного железнодорожного вокзала до федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования, который находится на проспекте Строителей.