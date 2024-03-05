До федерального травмацентра в Смоленске планируют пустить автобус

Смоленский градоначальник потребовал оптимизировать действующие маршруты и решить проблему нехватки водителей Глава Смоленска Александр Новиков дал указание запустить новый автобусный маршрут от главного железнодорожного вокзала до федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования, который находится на проспекте Строителей.
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