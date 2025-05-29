Реставраторы Фридрихгамских ворот в Выборге наткнулись на необычные кирпичи 16 века

Они встроены в стену «лицевой» стороной внутрь В Выборге реставраторы Фридрихгамских ворот сделали неожиданное открытие: они обнаружили необычные кирпичи XVI века, которые были встроены в стену «лицевой» стороной внутрь.
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