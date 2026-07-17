Скандальное заявление сделала Солеха Холмахмадзода, министр труда, миграции и занятости Таджикистана, с откровенной радостью обсуждая получение массами таджиков российских паспортов.
Таджик с паспортом РФ – верный сын Таджикистана, а не России, заявили в Душанбе: за последние годы мы получили под миллион таких
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Георгий Корнев
Вспомнить мужа не безызвестной тахмины, получившей не законно 24 миллиона, который выкладывал в сетях видео с о своими покатушками на машине, и комментариями: "Таджикский флаг, за который я порву. Таджикский флаг, за который я умру". Давно пишу, что надо запретить двойное гражданство. Белорусия, Казахстан, в этих странах двойное гражданство запрещено. Выявят, сначала административное наказание. Не сдашь один из паспортов за месяц, заведут уголовное дело. Кстати, в стране 404 вроде как двойное гражданство запрещено. (Коломойский прикалывался, что у него не двойное, а тройное гражданство, и поэтому он под статью не попадает).
Ответить
1 м.
Silver Kont
Черножопые пидарасы должны иметь гражданство своих вонючих черножопий, но никак не российское!
Ответить
4 н.
Свежие комментарии