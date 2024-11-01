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  • саша пупкин
    Ну карасев знает чо говорит))) Темнейший же ему полюбому докладывает.Путин готов воору...
  • Любовь Кузьмина
    Вообще то не так надо поступить!Поступать необходимо так, как поступают западные страны.Самое насущное для России сей...Путин готов воору...
  • Регина Толстоброва
    Правильное решение Президента. так и надо бы поступить.Путин готов воору...

Путин готов вооружить КНДР новыми технологиями – Карасев

Путин готов вооружить КНДР новыми технологиями – Карасев

Президент России Владимир Путин дал Западу чёткий сигнал о готовности предоставить КНДР современные баллистические технологии.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Правильное решение Президента. так и надо бы поступить.
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12 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Вообще то не так надо поступить!Поступать необходимо так, как поступают западные страны.Самое насущное для России сейчас, это изменение формулировки в ядерной доктрине, этой устаревшей и аморфной &quot;Ответно-встречного удара&quot; на &quot;Превентивный удар&quot;. Мы должны быть равными с Западом. Там давно принята такая формулировка и они не заморачиваются всякими казуистиками. В нужное время они подготовят свои ПРО и нанесут мгновенный удар. Все эти пустые заявления с намеками, давно уже всем надоели и Запад на них давно не реагирует.Что это за слова президента:&quot; Если Запад даст разрешение бить по территории России, то Россия подумает о передаче технологий в КНДР&quot;. То есть, Запад должен начать бить по России, а Путин будет думать дать или не дать технологии. А сколько времени Путин думает, мы все знаем.
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12 час.
саша пупкин
Ну карасев знает чо говорит))) Темнейший же ему полюбому докладывает.
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11 час.

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