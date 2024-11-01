Путин готов вооружить КНДР новыми технологиями – Карасев

ЛК

Любовь Кузьмина

Вообще то не так надо поступить!Поступать необходимо так, как поступают западные страны.Самое насущное для России сейчас, это изменение формулировки в ядерной доктрине, этой устаревшей и аморфной "Ответно-встречного удара" на "Превентивный удар". Мы должны быть равными с Западом. Там давно принята такая формулировка и они не заморачиваются всякими казуистиками. В нужное время они подготовят свои ПРО и нанесут мгновенный удар. Все эти пустые заявления с намеками, давно уже всем надоели и Запад на них давно не реагирует.Что это за слова президента:" Если Запад даст разрешение бить по территории России, то Россия подумает о передаче технологий в КНДР". То есть, Запад должен начать бить по России, а Путин будет думать дать или не дать технологии. А сколько времени Путин думает, мы все знаем.