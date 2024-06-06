В США отреагировали на предупреждение Путина

Россия может вооружить страны Африки для защиты от США. Такое предположение высказал американский журналист Гарланд Никсон, комментируя предупреждение российского президента Владимира Путина о готовности поставить … .
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