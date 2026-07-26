«Большой джаз в Завидово»: лето встретит гостей звёздным гала‑концертом. Телеканал «Россия‑Культура» и курорт «Завидово» представляют главное музыкальное событие лета — гала‑концерт «Большой джаз в Завидово».
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