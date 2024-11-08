«Поспешу всех расстроить»: что видел Тимати на скандальных вечеринках P. Diddy

Рэпер Тимур Юнусов, известный как Тимати, решил рассказать свою правду о знакомстве, творческом сотрудничестве и, конечно, вечеринках скандального американского коллеги Шона Комбса, выступающего под псевдонимом P.
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