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Царьград

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Таможня Минска раскрыла схему ввоза товаров на 3,3 млн рублей

Таможня Минска раскрыла схему ввоза товаров на 3,3 млн рублей

Минская региональная таможня обнаружила в грузовике казахского перевозчика около 360 тыс. единиц одежды, обуви, электрооборудования и других товаров, задекларированных под чужими наименованиями.

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