ИИ не смог заново открыть почти половину базовых алгоритмов информатики

Когда модели лишили возможности напрямую воспроизводить знакомые решения, 9 из 20 алгоритмов не удалось восстановить ни одной из 3 проверенных систем без подсказок Большие языковые модели (LLM) пока испытывают трудности с самостоятельным восстановлением фундаментальных алгоритмов информатики, если подавить доступ к знакомым решениям.