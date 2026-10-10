ИИ не смог заново открыть почти половину базовых алгоритмов информатики

Когда модели лишили возможности напрямую воспроизводить знакомые решения, 9 из 20 алгоритмов не удалось восстановить ни одной из 3 проверенных систем без подсказок Большие языковые модели (LLM) пока испытывают трудности с самостоятельным восстановлением фундаментальных алгоритмов информатики, если подавить доступ к знакомым решениям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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