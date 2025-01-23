В Иркутске с 3 по 5 февраля в доме №14 на ул. Марата проходит запись на бесплатные курсы программы «Активное долголетие» для граждан 55+.
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В Иркутске с 3 по 5 февраля в доме №14 на ул. Марата проходит запись на бесплатные курсы программы «Активное долголетие» для граждан 55+.
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