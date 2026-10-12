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Антифашист

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На Украине пожаловались на критическую нехватку западного финансирования

На Украине пожаловались на критическую нехватку западного финансирования

Министр финансов Украины Сергей Марченко в ходе выступления в Верховной раде озвучил тревожные данные о состоянии внешнего финансирования украинского бюджета.

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