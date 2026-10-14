Систематические пищевые привычки способствуют развитию гипертонии, атеросклероза, ожирения и сахарного диабета второго типа и могут приводить к раннему инсульту.
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