Ежегодно МВД России проводит Всероссийский конкурс детского рисунка «Мои родители работают в полиции!», который традиционно проходит при поддержке Общественного совета при Министерстве.
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