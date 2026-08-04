Это интересно ☝️ В станице Усть‑Бузулукской Алексеевского района на въезде стоит гигантская деревянная рука — визитная карточка поселения.
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Это интересно ☝️ В станице Усть‑Бузулукской Алексеевского района на въезде стоит гигантская деревянная рука — визитная карточка поселения.
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