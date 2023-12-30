Куда сходить в новогодние каникулы в Новосибирске

В Новосибирске в новогодние каникулы сибиряков ждет масса развлечений. Жители и гости города смогут побывать на общественных площадках, увидеть Дедов Морозов, полюбоваться снежными бабами, покататься на горках и на коньках или же окунуться в культурную жизнь столицы Сибири и посетить многочисленные театры, музеи и выставки.