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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Куда сходить в новогодние каникулы в Новосибирске

Куда сходить в новогодние каникулы в Новосибирске

В Новосибирске в новогодние каникулы сибиряков ждет масса развлечений. Жители и гости города смогут побывать на общественных площадках, увидеть Дедов Морозов, полюбоваться снежными бабами, покататься на горках и на коньках или же окунуться в культурную жизнь столицы Сибири и посетить многочисленные театры, музеи и выставки.

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