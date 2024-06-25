Легализовавшийся мигрант уклонялся от призыва визита в калужский военкомат

Уроженец другой страны в 2023 году получил российское гражданство и встал на воинский учет, но в военкомат так и не пришелУроженец другой страны в 2023 году получил российское гражданство и встал на воинский учет, но в военкомат так и не пришел.
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