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Калужские новости

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Легализовавшийся мигрант уклонялся от призыва визита в калужский военкомат

Легализовавшийся мигрант уклонялся от призыва визита в калужский военкомат

Уроженец другой страны в 2023 году получил российское гражданство и встал на воинский учет, но в военкомат так и не пришелУроженец другой страны в 2023 году получил российское гражданство и встал на воинский учет, но в военкомат так и не пришел.

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