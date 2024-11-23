Выяснилось, какие разрушения «Орешник» нанёс «Южмашу»

Олег Самойлов

Во как! "...никого не пускают кроме военных специалистов..."! А чО так? Ведь желающих поглазеть на результаты воздействия "сбитых" российских ракет достаточно много! Тем паче "Настоящее время" сообщило, что сбиты ВСЕ ШЕСТЬ боеголовок! Правда, не уточнили, ЧЕМ, но сбили! Наверное, вспышки - результаты попадания по боеголовкам банок с помидорами и огурцами?