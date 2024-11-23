СБУ никого не подпускают к территории завода На Украине продолжают изучать последствия «явления «Орешника»: территория завода «Южмаш» в Днепре до сих пор оцеплена сотрудниками СБУ.
Выяснилось, какие разрушения «Орешник» нанёс «Южмашу»
Комментарии
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Иван Ураганов
Разрушили.
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5 час.
Олег Самойлов
Надо съездить и поспрошать свидетелей, посмотреть результаты попаданий по бывшему заводу!
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1 час.
Олег Самойлов
Во как! "...никого не пускают кроме военных специалистов..."! А чО так? Ведь желающих поглазеть на результаты воздействия "сбитых" российских ракет достаточно много! Тем паче "Настоящее время" сообщило, что сбиты ВСЕ ШЕСТЬ боеголовок! Правда, не уточнили, ЧЕМ, но сбили! Наверное, вспышки - результаты попадания по боеголовкам банок с помидорами и огурцами?
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1 час.
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