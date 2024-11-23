Выяснилось, какие разрушения «Орешник» нанёс «Южмашу»

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Комментарии
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Иван Ураганов
Разрушили.
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5 час.
Олег Самойлов
Надо съездить и поспрошать свидетелей, посмотреть результаты попаданий по бывшему заводу!
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1 час.
Олег Самойлов
Во как!  &quot;...никого не пускают кроме военных специалистов...&quot;! А чО так? Ведь желающих поглазеть на результаты воздействия &quot;сбитых&quot; российских ракет достаточно много! Тем паче &quot;Настоящее время&quot; сообщило, что сбиты ВСЕ ШЕСТЬ боеголовок! Правда, не уточнили, ЧЕМ, но сбили! Наверное, вспышки - результаты попадания по боеголовкам банок с помидорами и огурцами?
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1 час.

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