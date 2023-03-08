«У «Зенита» были бы самые перспективные русские ребята, если бы они не делали ставку на бразильцев». Фролов об РПЛ

Евгений Фролов высказался об игре молодых российских футболистах в Мир РПЛ. – Где-то я с вами согласен, но есть и плюсы, потому что очень много молодых российских футболистов получают игровую практику.
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