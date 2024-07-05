Политолог Карасев заявил, что участники саммита ШОС определят будущее мира

Участники саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане в будущем будут определять развитие мира, о чем Запорожскому агентству новостей рассказал член Координационного совета при Общественной палате РФ по интеграции новых регионов, политолог Владимир Карасев.