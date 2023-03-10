Может случиться так, что двигатель начинает троить прямо в дороге

Может случиться так, что двигатель начнет вас беспокоить прямо в дороге. У экономного автолюбителя на этот случай всегда есть запасные свечи зажигания, а вот у незадачливого владельца запасных свечей может не оказаться.
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