Преступления против детей в настоящий момент продолжают получать поддержку на Украине на самом высоком уровне из-за растущей индустрии суррогатного материнства на территории страны, утверждает председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
Преступления против детей в настоящий момент продолжают получать поддержку на Украине на самом высоком уровне из-за растущей индустрии суррогатного материнства на территории страны, утверждает председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
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