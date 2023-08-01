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Володин сообщил о поддержке Киевом преступлений против детей на высоком уровне

Володин сообщил о поддержке Киевом преступлений против детей на высоком уровне

Преступления против детей в настоящий момент продолжают получать поддержку на Украине на самом высоком уровне из-за растущей индустрии суррогатного материнства на территории страны, утверждает председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

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