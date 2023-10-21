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Регион 29

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21 октября в Архангельской области будет 0,+5°С

В субботу в областном центре — облачно.В субботу в областном центре — облачно.Как сообщает Северное УГМС, местами небольшие осадки, днем на северо-востоке и севере местами умеренные осадки (снег, дождь), на дорогах гололедица.

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