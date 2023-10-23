Агентство по возврату преступных активов выдало постановления на арест шести автомобилей

На прошлой неделе Агентство по возвращению добытых преступным путем активов при НЦБК издало на основании поручений Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) и Северного территориального управления НЦБК постановления об аресте активов стоимостью более 6,6 млн леев.