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Политика как она есть

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Ситуация в Курской области ночью 9 декабря: сокрушительный удар по ВСУ

Ситуация в Курской области ночью 9 декабря: сокрушительный удар по ВСУ

Вооруженные силы России продолжают оказывать сопротивление противнику в курском приграничье. Какова ситуация в Курской области ночью 9 декабря? Какова ситуация в Курской области ночью 9 декабря Экипаж сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил РФ уничтожил военную технику и личный состав Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области, заявили в Минобороны России.

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