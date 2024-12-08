Ситуация в Курской области ночью 9 декабря: сокрушительный удар по ВСУ

Вооруженные силы России продолжают оказывать сопротивление противнику в курском приграничье. Какова ситуация в Курской области ночью 9 декабря? Какова ситуация в Курской области ночью 9 декабря Экипаж сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил РФ уничтожил военную технику и личный состав Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области, заявили в Минобороны России.
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