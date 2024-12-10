Карманника, орудовавшего в транспорте в час пик, задержали в Алматы

Вора-гастролера задержали в южной столице. Как сообщили в пресс-службе МВД РК, в Алматы на днях был задержан 28-летний карманник, вор-«гастролер», который занимался кражами сотовых телефонов у пассажиров общественного транспорта во время часа пик.