"Вообще я русский офицер. Если вам больше нравится про литературу говорить, я не против. Но, право слово, я за нашими СМИ этой тяги – вести речь про литературные дела – давно не вижу."

При всем уважении к Прилепину, не совсем с ним согласен. Дарью Дугину убили, хотя она не была российским офицером. И на Татарского покушение было связано с его общественной деятельностью, а не его военным званием.

Алексей Тан

Этот грязный (лживый) имитатор, всячески хочет убедить всех, что под ним взорвалась ПРОТИВОТАНКОВАЯ!!! мина... противотанковая мина, бронетранспортёр, как бумагу рвёт!... а Прилепину, сидевшему в "консервной банке" (легковушке)... и ЯЙЦА и голову бы оторвало!!!... ЭТОТ еврей-хасид... что!?... из себя хочет сделать, обиженного?, пострадавшего?... или героя!??... если раньше они СТЕНАЛИ.. где только можно было, жаловались, что их не любят!??... то сейчас псевдо покушения.... сами на себя устраивать стали!.... О! как!. ... И не был он... ни когда не был ... офицером... тем более РУССКИМ!.