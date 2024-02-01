Когда в феврале 2024 года обращаться к высшим силам: часы ангела

Молитвы — это не только прошения, но и разговор с теми, кто нас невидимо оберегает. Ежедневные молитвы ангелам-хранителям становятся важным элементом духовного развития и надежной защитой от негативных воздействий в нашей жизни.
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