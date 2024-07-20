В сети показали, как бы выглядели Велма, Дафна, Фред и Шэгги из «Скуби-Ду» в на...

В сети показали, как бы выглядели Велма, Дафна, Фред и Шэгги из «Скуби-Ду» в настоящей жизниЮтубер Imitationalism AI, который ранее «оживил» Эйприл О’Нил из культового мультсериала 1987 года «Черепашки-ниндзя», поделился новой подборкой артов.