РЖД станет генеральным подрядчиком строительства ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Накануне заключили соответствующее соглашение В Министерстве транспорта России был подписан договор о генеральном подрядчике для строительства первой выделенной высокоскоростной магистрали в стране, которая соединит Москву и Санкт-Петербург.
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