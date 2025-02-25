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Новая статья: Жидкостное охлаждение PCCooler DC360 Pro ARGB Display: обои на помпу заказыв...

Новая статья: Жидкостное охлаждение PCCooler DC360 Pro ARGB Display: обои на помпу заказыв...

Новая статья: Жидкостное охлаждение PCCooler DC360 Pro ARGB Display: обои на помпу заказывали?В нашей лаборатории побывала очередная необслуживаемая СЖО с экраном мониторинга на помпе, на котором можно менять заставку по своему вкусу.

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