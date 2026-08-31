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Опаздывают, хамят, закрывают двери перед носом: тюменцы назвали топ самых проблемных автобусов

Жители Тюмени жалуются на ряд автобусных маршрутов — по словам горожан, часть транспорта ходит не по расписанию, где-то хамят кондукторы, а некоторые водители не дожидаются пассажиров и закрывают двери прямо перед носом.

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