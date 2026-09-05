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Goldman Sachs: для роста акций нужны скорее снижения ставок, а не ускорение экономики

Goldman Sachs: для роста акций нужны скорее снижения ставок, а не ускорение экономики

Американские акции в пятницу завершили торги в отрицательной зоне, но по итогам недели индекс S&P 500 остался практически без изменений.

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