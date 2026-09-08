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Курские новости

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185 домов восстановили волонтёры «Курского рубежа» за время работы лагеря

185 домов восстановили волонтёры «Курского рубежа» за время работы лагеря

За время работы лагеря «Курский рубеж» волонтеры восстановили 185 домов, благоустроили 102 двора и собрали 2 460 тонн мусора.

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