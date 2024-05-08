Поздравление и.о. главы МЧС России Александра Куренкова с Днем Победы

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны! Примите самые теплые и искренние поздравления с великим праздником Победы! 9 мая мы отдаем дань памяти ратному подвигу наших воинов и тружеников тыла - тем, кто отдал свою жизнь во имя мира на земле.