Жители просят Травникова спасти «Бердский острог» от застройки

Жители Новосибирской области выступили в защиту историко-архитектурного комплекса «Бердский острог», опасаясь его возможной застройки.
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