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Видео: болид F1 поставили на металлические колеса и отправили по тоннелям метро

Видео: болид F1 поставили на металлические колеса и отправили по тоннелям метро

Патрик Фризахер за рулем Red Bull RB8 на рельсах мадридского метро / © Alberto Nevado, Red Bull Content Pool Команда Red Bull Racing превратила свой болид RB8 в подобие железнодорожной дрезины и отправила его по настоящим путям мадридского метро.

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